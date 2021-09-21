Beşiktaş Adana Demirspor maçı CANLI YAYIN

Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, Adana Demirspor'u ağırlıyor. Çok sayıda eksiği bulunan Kartal, evinde kayıp yaşamak istemiyor. Adana temsilcisi ise puan yada puanlar peşinde. Detaylar ve canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Beşiktaş, Süper Lig'in 6. haftasında Adana Demirspor'u konuk ediyor. Vodafone Park'ta 20.00'de başlayan mücadeleyi Ali Palabıyık yönetiyor ve karşılaşma beIN Sports 1'de naklen yayınlanıyor.

Ligin ilk 5 haftasında 4 galibiyet ve bir beraberlikle 13 puan toplayan Kartal, averajla lider durumda bulunuyor. 2 beraberlik ve 2 mağlubiyeti bulunan Adana temsilcisi ise 5 puanla 15. sırada yer alıyor.

Beşiktaş: 3 - 2 :Adana Demirspor

(İkinci yarı oynanıyor)

79' GOOLL!! Adana Demirspor, Mario Balotelli'nin attığı gol ile farkı 1'e indirdi!

60' GOOLL!! Adana Demirspor, Matias Vargas'ın attığı frikik golü ile farkı 2'ye indirdi! Ceza sahası çizgisi yakınında tehlikeli yerden kazanılan serbest vuruşta Matias Vargas, muhteşem bir vuruşla topu ağlara gönderiyor.

52' GOOLL!! Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz'ın attığı gol ile Adana Demirspor karşısında farkı 3'e çıkardı! Rachid Ghezzal'ın sağ kanattan ceza alanına doğru gönderdiği yerden ortasında Cyle Larin topun üstünden atlayıp topu Rıdvan Yılmaz'a bırakıyor. Sol taraftan hızla ceza sahasına giren Rıdvan Yılmaz sol ayağıyla yaptığı düzgün vuruşla topu ağlara gönderiyor.

43' GOOLL!! Beşiktaş, Josef De Souza ile Adana Demirspor karşısında ikinci golü buldu! Orta saha çizgisi yakınlarından topla buluşan Josef De Souza ceza sahasına gönderdiği uzun pasta Simon Deli ile kaleci Ferhat Kaplan'ın çarpışması sonrası kaleye doğru giden top ağlarla buluşuyor.

20' GOOLL!! Beşiktaş, Francisco Montero'nun attığı gol ile Adana Demirspor karşısında öne geçti! Miralem Pjanic'in sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Francisco Montero'nun kafa vuruşunda Sinan Kurt'a çarpan top kaleci Ferhat Kaplan'ın müdahalesine rağmen top ağlara gidiyor.

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Montero, Rıdvan, Josef, Oğuzhan (Atiba), Pjanic (Salih), Ghezzal (Gökhan Töre), Larin (Kenan), Batshuayi

Adana Demirspor: Ferhat, Svensson, Samet, Deli, Rassoul, Sinan (Gökhan İnler), Stambouli (Balotelli), Vargas, Bjarnason, Ezeh (Yunus), Assombalonga