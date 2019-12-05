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Beşiktaş 24 Erzincanspor Türkiye Kupası maçı CANLI YAYIN

Ligde 5’te 5 yapıp zirve yarışına ortak olan Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında 3. Lig 1. Grup lideri Anagold 24 Erzincanspor’u konuk ediyor. Abdullah Avcı yedek ağırlıklı bir kadroyu sahaya sürdü. Beşiktaş - 24 Erzincanspor maçının canlı anlatımı ve skor takibi İnternethaber'de olacak.

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur mücadelesinde Beşiktaş, sahasında 3. Lig temsilcisi Anagold 24 Erzincanspor'u konuk ediyor. Saat 20:45'te başlayan ve Vodafone Park'ta oynanan olan mücadelede hakem Bahattin Şimşek düdük çalıyor ve karşılaşma A Spor ekranlarından naklen yayınlanıyor.

Kupadaki son maçına Ülker Stadyumu'nda 2017-18 sezonundaki yarı final eşleşmesinde Fenerbahçe karşısında çıkan siyah-beyazlılar, 595 günün ardından organizasyonda yeniden boy gösteriyor. Deplasmanda yaşanan saha içi olayları nedeniyle rövanş maçına çıkmama kararı alan Beşiktaş, geçtiğimiz sezon boyunca turnuvadan men edilmişti.

Beşiktaş, kupaya bu turdan itibaren dahil olurken, Anagold 24 Erzincanspor 4. turda Kastamonuspor'u deplasmanda eleyerek siyah-beyazlıların rakibi olmaya hak kazandı.

Beşiktaş: 0 - 0 :24 Erzincanspor (İlk yarı oynanıyor)

Stat: Vodafone Park
Hakem: Bahattin Şimşek
Saat: 20:45
Yayın: A Spor

Beşiktaş: Utku, Rebocho, Roco, Necip, Erdoğan, Elneny, Muhayer, Lens, Boyd, Güven, Umut
Teknik direktör: Abdullah Avcı

24 Erzincanspor: Süleyman, Y. Emre Tok, Y. Emre Çakır, Hüseyin Erol, Enes, Abdurrahman, Muhammed, Ayhan, Ali, Halil, Hüseyin Çıray
Teknik direktör: Mustafa Sarıgül

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