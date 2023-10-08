Beşikta- İstanbulspor maçı (CANLI YAYIN)

Süper lig ve UEFA Konferans Ligi'nde kötü günler geçiren Beşiktaş, taraftarına galibiyet hediye etmek istiyor. İstifa eden Şenol Güneş'in ardından Burak Yılmaz yönetiminde sahaya çıkan siyah beyazlılar, sahasında İstanbulspor'u konuk ediyor.Abone ol
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, İstanbulspor'u konuk ediyor. Siyah beyazlılar, teknik direktör Şenol Güneş'in görevinden ayrılmasının ardından sahaya yardımcı antrenör Burak Yılmaz yönetiminde çıkıyor.
Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başladı. Müsabakayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetiyor.
Siyah-beyazlılarda Gedson Fernandes, Mert Günok ve Arthur Masuaku'nun sakatlıkları bulunuyor.
Beşiktaş: 0 İstanbulspor: 0 CANLI
Karşılaşma siyah beyazlı taraftarların kendi takımlarını protesto eden tezahüratları altında başladı.
İlk 11'ler belli oldu
BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Amartey, Bailly, Bakhtiyor, Amir, Salih, Chamberlain, Ghezzal, Muleka, Aboubakar.
İSTANBULSPOR: Jensen, Duhaney, Mehmet Yeşil, Okan, Ali, Loshaj, Muammer, Ethemi, Mamadou, Ndao, Emir Kaan.