BIST 10.923
DOLAR 42,44
EURO 48,92
ALTIN 5.552,10

Bertuğ Yıldırım'dan sevgilisine çok özel evlilik teklifi

|
Bertuğ Yıldırım'dan sevgilisine çok özel evlilik teklifi

Milli futbolcu Bertuğ Yıldırım, Portekizli sevgilisi Oriana Correia Gomes'e İstanbul Boğazı'nda romantik bir evlilik teklifinde bulundu. Teklif sırasında Azer Bülbül şarkısı çaldıran genç yıldızın özel anları sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Bertuğ Yıldırım'dan sevgilisine çok özel evlilik teklifi - Resim: 1

Milli futbolcu Bertuğ Yıldırım, sevgilisi Oriana Correia Gomes için İstanbul Boğazı'nda özel bir organizasyon hazırladı. 

112
Bertuğ Yıldırım'dan sevgilisine çok özel evlilik teklifi - Resim: 2

Romantik evlilik teklifine Azer Bülbül'ün sevilen şarkılarından biri eşlik etti. 

212
Bertuğ Yıldırım'dan sevgilisine çok özel evlilik teklifi - Resim: 3

Bertuğ'un diz çöküp yüzüğü uzattığı anlar, çiftin arkadaşları ve takipçileri tarafından büyük beğeni topladı.

312
Bertuğ Yıldırım'dan sevgilisine çok özel evlilik teklifi - Resim: 4

AVRUPA'NIN TANINAN MODELLERİNDEN

Oriana Correia Gomes, Miss Universe Spain yarışmasında finalist olarak adını duyuran, Avrupa'da tanınan bir model. 

412