Bertuğ Yıldırım'dan sevgilisine çok özel evlilik teklifi
Milli futbolcu Bertuğ Yıldırım, Portekizli sevgilisi Oriana Correia Gomes'e İstanbul Boğazı'nda romantik bir evlilik teklifinde bulundu. Teklif sırasında Azer Bülbül şarkısı çaldıran genç yıldızın özel anları sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Milli futbolcu Bertuğ Yıldırım, sevgilisi Oriana Correia Gomes için İstanbul Boğazı'nda özel bir organizasyon hazırladı.
Romantik evlilik teklifine Azer Bülbül'ün sevilen şarkılarından biri eşlik etti.
Bertuğ'un diz çöküp yüzüğü uzattığı anlar, çiftin arkadaşları ve takipçileri tarafından büyük beğeni topladı.
AVRUPA'NIN TANINAN MODELLERİNDEN
Oriana Correia Gomes, Miss Universe Spain yarışmasında finalist olarak adını duyuran, Avrupa'da tanınan bir model.
