Bertuğ Yıldırım ve eşinden mutlu kare! Düğünleri çok konuşuldu...
Milli futbolcusu Bertuğ Yıldırım, Portekizli sevgilisi Oriana Correia Gomes ile evlendi. Nikah törenine çiftin aileleri, yakın dostları ve Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ katıldı. Nikah sonrası yaptıkları hamburgerli paylaşım ise dikkatlerden kaçmadı.
RAMS Başakşehir'in milli futbolcusu Bertuğ Yıldırım, uzun süredir birlikte olduğu Portekizli sevgilisi Oriana Correia Gomes ile dünyaevine girdi.
SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTILAR
Nikahın ardından çift, mutluluklarını sosyal medya üzerinden paylaştı. Yapılan paylaşımda Bertuğ Yıldırım ve eşinin birlikte hamburger yediği anlar dikkat çekti.
GENÇ YILDIZDAN YENİ BAŞLANGIÇ
Türk futbolunun gelecek vadeden isimleri arasında gösteriliyor.
Bertuğ Yıldırım, hem kariyerinde hem de özel hayatında yeni bir döneme adım attı.
