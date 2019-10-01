Berrak Tüzünataç'tan olay yaratan poz kalçasına dövme yaptırıp paylaştı

Kurşun dizisinde canlandıracağı Gülce karakteri için ses eğitimi alan Berrak Tüzünataç, sosyal medya hesabından paylaştığı bir pozla gündeme geldi. Yaz boyunca tatil fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sunan ünlü oyuncu, bu sefer ilginç bir paylaşımla adından söz ettirdi.