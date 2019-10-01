Berrak Tüzünataç'tan olay yaratan poz kalçasına dövme yaptırıp paylaştı
Fox TV'de yayın hayatına başlayacak olan Kurşun dizisine dahil olan Berrak Tüzünataç, kalçasının biraz daha üst kısmına dövme yaptırdığı anda çekilen bir fotoğrafı paylaştı.
Kurşun dizisinde canlandıracağı Gülce karakteri için ses eğitimi alan Berrak Tüzünataç, sosyal medya hesabından paylaştığı bir pozla gündeme geldi. Yaz boyunca tatil fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sunan ünlü oyuncu, bu sefer ilginç bir paylaşımla adından söz ettirdi.
Tüzünataç'ın geçtiğimiz gün paylaştığı bu fotoğrafı kısa süre içerisinde binlerce beğeni aldı. Ancak poza tepki gösteren kimi kullanıcılar, "Aptal aptal pozlar ünlü kişiler arasında yaygındır" yorumunu yaptı.
Ders verecek: Öte yandan uzun yıllardır yoga ve pilates yapan Berrak Tüzünataç, geçtiğimiz günlerde özel bir spor merkezinden gelen “ders verme” teklifini kabul etmişti.
Peki Berrak Tüzünataç kimdir?
Berrak Tüzünataç, 2 Kasım 1984 tarihinde Yalova'da ailenin ilk çocuğu olarak doğdu. İlk okulu ve orta okulu Özel Yalova Öncü Kolejinde okudu. 1995 senesinde Koç Lisesi'ni kazanıp ailesiyle birlikte İstanbul'a taşındı.