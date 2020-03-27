Berrak Tüzünataç'tan estetik itirafı! O değişimi estetiğe borçlu değilmiş

Son zamanlarda sürekli olarak Burcu Esmersoy'un geçtiğimiz Ekim ayında boşandığı eşi Berk Suyabatmaz ile yaşadığı aşk ile adından söz ettiren Berrak Tüzünataç, Pelin Kaya'nın YouTube hesabından yayımlanan 'Moda ve Sosyete' programına konuk oldu.