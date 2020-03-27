Berrak Tüzünataç'tan estetik itirafı! O değişimi estetiğe borçlu değilmiş
Burcu Esmersoy'un eski eşi Berk Suyabatmaz ile aşk yaşayan Berrak Tüzünataç estetik itirafı ile şaşırttı. Yüzünde estetik olmadığını iddia eden Tüzünataç, yalnızca bir tane estetiğini söyledi.
Son zamanlarda sürekli olarak Burcu Esmersoy'un geçtiğimiz Ekim ayında boşandığı eşi Berk Suyabatmaz ile yaşadığı aşk ile adından söz ettiren Berrak Tüzünataç, Pelin Kaya'nın YouTube hesabından yayımlanan 'Moda ve Sosyete' programına konuk oldu.
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Kendisine yöneltilen sorulara samimiyetle cevap veren Berrak Tüzünataç, estetik sorusuna verdiği cevapla ise şaşırttı. Seneler içindeki değişimiyle herkesi şoke eden Tüzünataç, yüzünde estetik olmadığını söyledi.
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İşte Berrak Tüzünataç'ın dikkat çeken açıklamaları
"Kendime güzellik odaklı davranmayı yediremiyorum. İçten dışa daha odaklı durumdayım."
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"Uzun boylu bir kadınım, kilo bana hiç yakışmıyor. Daha kıvrımlı kadınlarda güzel duruyor."
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