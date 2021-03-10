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Berrak Tüzünataç'ın yeni imajı Instagram'a damga vurdu alışması zor

Berrak Tüzünataç, imaj değişikliğine gitti. Uzun saçlarını kısaltan Berrak Tüzünataç yeni imajını video ile paylaştı.

Başarılı oyunculuk performansının yanı sıra Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla da dikkat çeken Berrak Tüzüantaç, son videosu ile gündem oldu. İmaj değişikliği yapan Tüzünataç, yeni haliyle Instagram'a damgasını vurdu.

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Uzun saçlarından vazgeçen Berrak Tüzünataç, imaj değişikliğine gitti. Saçlarını kestirerek bambaşka bir görünüme kavuşan Tüzünataç, yeni imajını paylaştığı bir video ile takipçilerinin beğenisine sundu.

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Tüzünataç'ın paylaşımı beğeni ve yorum yağmuruna tutulurken sosyal medyayı ikiye böldü. 

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Sosyal medya kullanıcılarından bazıları güzel oyuncunun imajını beğenirken bazıları uzun saçın yakıştığını söyledi.

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