Berrak Tüzünataç ve Özge Özpirinçci aynı filmde! Havuz sahneleri sosyal medyayı salladı
Berrak Tüzünataç, bu yaz projeden projeye koşacak. İlk filmde yakın dostu Özge Özpirinçci'nin de yer aldığı filmin çekimlerine başlandı.
Güzel oyuncu Berrak Tüzünataç, hikayesi kendisi ve Melikşah Altuntaş'a ait olan film projesinin bu yaz kendisi için ilk işi olacağını açıklamıştı. Caner Özyurtlu'nun yöneteceği filmin çekimlerine başlandı. ''Biz Böyleyiz'' filminin bomba ismi olan ise Özge Özpirinçci olmuştu.
İki yakın dost olan Berrak Tüzünataç ve Özge Özpirinçci'yi aynı projede buluşturan ''Biz Böyleyiz'' filminin çekimleri başladı. Tüzünataç ve Özpirinçci, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla filmlerinin çekimlerinde olduklarını ifade ettiler.
İkilinin havuz sahnelerinden paylaştıkları pozları sosyal medyada beğenileri topladı.
İkilinin havuzdaki keyifli anları dikkatleri üzerlerine çekti. Hikayesinde Tüzünataç'ın da imzası olan ''Biz Böyleyiz''in kadrosunda ise dikkat çeken bir diğer isimler şöyle: