Berrak Tüzünataç ve Özge Özpirinçci aynı filmde! Havuz sahneleri sosyal medyayı salladı

Güzel oyuncu Berrak Tüzünataç, hikayesi kendisi ve Melikşah Altuntaş'a ait olan film projesinin bu yaz kendisi için ilk işi olacağını açıklamıştı. Caner Özyurtlu'nun yöneteceği filmin çekimlerine başlandı. ''Biz Böyleyiz'' filminin bomba ismi olan ise Özge Özpirinçci olmuştu.