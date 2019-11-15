Berrak Tüzünataç ve Burcu Esmersoy'un eski eşi Berk Suyabatmaz yine yakalandı

Magazin gündeminde bomba etkisi yaratan Berrak Tüzünataç ve Berk Suyabatmaz yakınlaşmasının ikinci kısmı da ortaya çıktı. İddialara göre, bir aydır aşk yaşadıkları söylenen Suyabatmaz ve Tüzünataç, geçtiğimiz günlerde bir kez daha objektiflere takıldı.