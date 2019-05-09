Berrak Tüzünataç sosyal medyayı salladı! Dilli kareler her yerde!

Oyuncu Berrak Tüzünataç, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafları incelerken pek çok pozunda dilinin dışarıda olduğunu fark etti. Kendisinin de dikkatini çeken bu detayın ardından hesabından bununla ilgili paylaşımlarda bulunmaya başlayan Tüzünataç, arkadaşlarından da gelen fotoğraflarla olayı iyice büyüttü.