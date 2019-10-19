Berrak Tüzünataç Kurşun dizisinin Gülce'si için bakın nasıl hazırlanmış
FOX Tv'nin yeni dizisinde Gülce karakterine hayat verecek olan Berrak Tüzünataç, iki ay boyunca şan dersi aldı.
Proje tasarımını ve yapımcılığını Gül Oğuz’un üstlendiği, Most Production imzalı, FOX’un merakla beklenen dizisi Kurşun'daki Gülce karakterini canlandıran Berrak Tüzünataç, yeni projesini anlattı. Kurşun dizisinde pavyon şarkıcısı olan Gülce karakterine hayat verecek olan Berrak Tüzünataç, rolü için 2 aydır şan dersi alıyor.
Engin Altan Düzyatan ve Burçin Terzioğlu ile birlikte Kurşun dizisinde rol alacak olan ünlü oyuncu, kendi sesi ile televizyonda ilk kez şarkı söyleyecek. Tüzünataç duyduğu büyük heyecanı şu sözlerle anlattı:
''Gülce, benim kariyerim boyunca hayatıma giren karakterlerden çok farklı. Bu beni çok heyecanlandırdı. Böyle bir hikaye ve karakteri tecrübe etme fırsatını kaçıracak biri asla değilim!''
''Şan dersleri hayatıma girdi ve sanırım bir daha çıkmayacak. Hayatıma yenilikler katan, yeni şeyler öğrenmemi sağlayan karakterleri çok seviyorum. Şarkı söyleme fikri beni hem çok korkutuyor, hem de çok heyecanlandırıyor.''