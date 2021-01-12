Berrak Tüzünataç çıplak pozlarını paylaştı Instagram sansürledi bakın sebebi ne
Berrak Tüzünataç, vücudunu ''Bla bla'' yazısıyla kapladı, çıplak fotoğraflarını Instagram'a yükledi.
Berrak Tüzünataç, geçtiğimiz haftalarda bir sanat çalışması için sosyal medya hesabı Instagram'a yüklediği fotoğraflarla bir hayli konuşuldu. Tüzünataç, o fotoğrafların bir amaç için olduğunu devamının da geleceğini söyledi.
Daha önce bir sanat çalışması için vücudunda 'bla' yazısıyla kameraların karşısına geçen model Berrak Tüzünataç, yeni fotoğraflarını paylaştı. Tüzünataç, bu kez daha çok konuluşacak gibi duruyor.
Berrak Tüzünataç, bu kez yine aynı 'Bla bla' yazısını vücudunun her yerine yazdırdı. Güzel oyuncu, ikinci kez çırılçıplak kamera karşısına geçti.
Bu hallerini Instagram'da paylaşan Tüzünataç ise beklemediği bir hamleyle karşılaştı. Sosyal medya hesabı Instagram Tüzünataç'ın çıplak fotoğraflarına sansür koydu.