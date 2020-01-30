Berna Laçin'i Elazığ depremi paylaşımı işinden etti soruşturma açıldı
ELAZIĞ'daki depremin ardından paylaşımda bulunan Berna Laçin, sadece toplumun değil çalıştığı firmanın da tepkisini çekti. P&G firması ile reklam anlaşmaları feshedildi.
Elazığ'da yaşanan deprem felaketinin ardından sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşım nedeniyle birçok kişi tarafından eleştirilen Berna Laçin'e soruşturma açılmış, başı belaya girmişti. 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası yaptığı paylaşımı işinden de etti.
Soruşturma kararının ardından Berna Laçin ile reklam anlaşması olan P&G firması, fesih kararı aldı. Firmanın bu kararı almasında, Berna Laçin'in toplumun büyük bir kesimi tarafından eleştiriliyor olması etkili oldu.
Türkiye'nin tek yürek olduğu anlarda, vergi muafiyetinin sağlanması için devletin depremin şiddetini düşük gösterdiğini yazan Berna Laçin, ''Hop güncelleme 6.5... Biliyorsunuz bir dereceden sonra o ilde vergi filan depremden dolayı muafiyet alıyor'' paylaşımında bulunmuştu.
Öte yandan Berna Laçin'in bu paylaşımı herkes tarafından dikkat çekince tepkiler çığ gibi büyüdü. Laçin'in paylaşımı provokasyon içerikli sayılınca Cumhuriyet Savcılığı harekete geçti.