Berna Laçin'e 'kiraz' şoku! 'Pahalı' dediği için ifadeye çağırıldı...

'Bedava yaşıyoruz, bedava; Hava bedava, bulut bedava..."

Laçin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Orhan Veli'nin bir şiirine de atıfta bulunarak, "Beni ifadeye çağırdılar yine Kiraz pahalı dedim diye; kiraz alınmamış sana ne. Bilinen biri değil isim vermeyeyim de harçlığını alamasın. Kısaca 'pahalı' diyene sopa Orhan Veli ne demiş, 'Bedava yaşıyoruz, bedava; Hava bedava, bulut bedava; kelle fiyatına hürriyet, esirlik bedava” ifadelerini kullandı.