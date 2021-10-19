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Berna Laçin'e 'kiraz' şoku! 'Pahalı' dediği için ifadeye çağırıldı...

Berna Laçin'e 'kiraz' şoku! 'Pahalı' dediği için ifadeye çağırıldı...

Oyuncu Berna Laçin, sosyal medya hesabından 'Kiraz pahalı' dediğim için beni ifadeye çağırdılar' diye paylaşım yaptı.

Berna Laçin'e 'kiraz' şoku! 'Pahalı' dediği için ifadeye çağırıldı...

Oyuncu Berna Laçin, sosyal medya hesabından ifadeye çağrıldığını duyurdu. Laçin 'kiraz pahalı' dediği için ifadeye çağırıldığını belirtti.

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Berna Laçin'e 'kiraz' şoku! 'Pahalı' dediği için ifadeye çağırıldı...


Laçin, yaptığı paylaşımda, "Beni ifadeye çağırdılar yine, kiraz pahalı dedim diye" ifadelerini kullandı.

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Berna Laçin'e 'kiraz' şoku! 'Pahalı' dediği için ifadeye çağırıldı...

'Bedava yaşıyoruz, bedava; Hava bedava, bulut bedava..."

Laçin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Orhan Veli'nin bir şiirine de atıfta bulunarak, "Beni ifadeye çağırdılar yine Kiraz pahalı dedim diye; kiraz alınmamış sana ne. Bilinen biri değil isim vermeyeyim de harçlığını alamasın. Kısaca 'pahalı' diyene sopa Orhan Veli ne demiş, 'Bedava yaşıyoruz, bedava; Hava bedava, bulut bedava; kelle fiyatına hürriyet, esirlik bedava” ifadelerini kullandı.

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Berna Laçin'e 'kiraz' şoku! 'Pahalı' dediği için ifadeye çağırıldı...

Ünlü oyuncu 2021 yaz aylarında yaptığı paylaşımda kiraz fiyatlarının pahalılığından yakınmıştı.

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