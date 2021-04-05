Berna Laçin 50 yaşında nasıl Covid-19 aşısı oldu? Alişan lafı yapıştırdı ortalık karıştı
TÜRKİYE 'de geçen hafta 60 yaş üstüne Covid-19 (koronavirüs) aşısı yapılmaya başlanmıştı. 50 yaşındaki oyuncu Berna Laçin aşı olduğunu açıklayınca ortalık karıştı. Sıra 60 yaştayken Berna Laçin'in aşıyı nasıl yaptırdığı soruldu. Berna Laçin detay verince bu kez Fatih Altaylı küplere bindi. Alişan da dahil olunca gündeme aşı kavgası oturdu.
TÜRKİYE 'de Covid-19 aşısı 60 yaş üstüne yapılmaya başladı. 50 yaşındaki Berna Laçin koronavirüs aşısı oldum deyip paylaşım yapınca ortalık ayağa kalktı. Herkes 'Berna Laçin torpil mi yaptırdı nasıl aşı olur' diye sorgularken, sanatçı yeni bir bomba patlattı. Oyuncu olan Berna Laçin'in sarı basın kartı sahibi olduğu ortaya çıktı. Bilindiği gibi 60 yaş üstüyle birlikte gazetecilere de aşılama başlamıştı. Berna Laçin tepkileri dindirmek için basın kartı sahibi olduğunu söyleyince kavga daha da büyüdü. Alişan'dan ağır bir yanıt gelirken Fatih Altaylı'da sinirlendi. İşte Berna Laçin aşı krizi:
Geçen hafta Türkiye'de koronovirüs aşısında sıra 60 yaş üstüne gelmişti. Berna Laçin, 50 yaşında olduğunda aşı sıralamasında değildi. Haliyle aşı olup paylaşım yapınca herkes "Sana nasıl sıra geldi?" diye sormaya başladı. Berna Laçin, "Arkadaşlar 212'liyim basın çalışanı olarak kartı olanlara tanımlanmış aşı" cevabını verdi.
Berna Laçin ayrıca, "Bu arada 'ben aşımı bir başkasına devredebilir miyim?' diye sordum, olmuyor, bu da bilginize" dedi.
Ünlü türkücü Alişan da aylar önce gönüllü olarak aşı yaptırmış ve tepki çekmişti. O dönem Berna Laçin'in annesinin kendisine tepki gösterdiğini hatırlatan Alişan, Laçin'e şu sözlerle sitem etti:
"Ben test aşamasında gönüllü olduğumda, anneniz sormuştu ya 'Alişan nasıl aşı oldu? diye... Siz aşı olduğunuzda da anneniz sordu mu size, 'Kızım ne zaman gazeteci oldun?' diye Berna Hanım..."