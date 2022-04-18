Berksan 3 ay sonra ortaya çıktı! Fransız askısıyla bambaşka biri oldu son haline bakın
Yüzüne yaptırdığı Fransız askısı ile günlerce konuşulan şarkıcı Berksan 3 ay sonra ortaya çıktı ve son hali ile dikkatlerden kaçmadı.
Yaptırdığı Fransız askısı operasyonuyla gündeme gelen şarkıcı Berksan sessizliğini bozdu. ‘Seda Sayan’a benzemiş’ yorumlarını komik bulduğunu söyleyen Berksan, ‘insanların ne yaptıklarını boş verelim‘ dedi.
Şarkıcı Berksan, ‘Fransız Askısı’ yöntemiyle yüzünü gerdirdi. Operasyonun ardından fotoğraflarını paylaşan ünlü şarkıcı gelen tepkilere cevap verdi.
2.Sayfa programına telefonla bağlanan Berksan neden bıçak altına yattığını anlattı:
Birine benzemek için ameliyat olmadım: “Bir anda karar verilen bir şey değil. Pandemi döneminde hızlı bir kilo kaybı yaşadım. Kilo kaybından dolayı yüzümdeki değişimi görmek istemiyordum ameliyat oldum. Bu birine benzemek için yapılmış bir ameliyat değil.’