Berksan 3 ay sonra ortaya çıktı! Fransız askısıyla bambaşka biri oldu son haline bakın

Birine benzemek için ameliyat olmadım: “Bir anda karar verilen bir şey değil. Pandemi döneminde hızlı bir kilo kaybı yaşadım. Kilo kaybından dolayı yüzümdeki değişimi görmek istemiyordum ameliyat oldum. Bu birine benzemek için yapılmış bir ameliyat değil.’