Berken Güven ve Nihal Yalçın aşkı dolu dizgin! Tatil kareleri içinizi ısıtacak...
Nihal Yalçın ve Berker Güven aşkı dolu dizgin sürüyor. Çift önceki gün Çeşme'de bir beach’te görüntülendi. Denizde birbirlerini öpmeye doyamayan ünlü çift, romantik halleriyle objektiflere takıldı.
Nihal Yalçın ve sevgilisi Berker Güven önceki gün Çeşme tatilinde görüntülendi. Denizde aşk tazeleyen çift birbirlerini öpmeye doyamadı. Ünlü çift, romantik halleriyle objektiflere takıldı.
Oyuncu Berker Güven (30), kendisi gibi oyuncu sevgilisi Nihal Yalçın’la (44) Çeşme’de tatil yapıyor. Sevgililer, önceki gün özel bir plajda görüntülendi.
ROMANTİK ANLARI OBJEKTİFLERE YANSIDI
Aşkları doludizgin devam eden sevgililer, serin sularda romantik dakikalar yaşadı.
Birbirlerine sarılıp öpüştüler. Denizde uzun süre kalan sevgililer daha sonra şezlonglarına geçip bol bol güneşlendi.