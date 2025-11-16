Berkay Tulumbacı ve şarkıcı eşinin gergin anları kameralara yakalandı
Oyuncu Berkay Tulumbacı ve eşi Ezgi Gergin'in Taksim'de sokak ortasında tartışma yaşadı. Kameralara da yansıyan tartışma bir süre sonra tatlıya bağlandı.
Ünlü oyuncu Berkay Tulumbacı ve eşi Ezgi Gergin, Taksim'de sokak ortasında yaşadıkları hararetli tartışmayla magazinin gündemine yerleşti.
SOKAK ORTASINDA TARTIŞTILAR
Taksim'de objektiflere yansıyan Berkay Tulumbacı ve Ezgi Gergin çifti arasında kısa sürede tartışma yaşandı. Çevredekilerin dikkatini çeken gergin anların ardından, çift durumu hızla kontrol altına almayı başardı.
EL ELE YÜRÜDÜLER
Gerginliğin ardından aralarındaki buzları hızla eriten Tulumbacı ve Gergin, tartışmanın hemen ardından el ele tutuşarak yürümeye devam etti.Çift, yaptıkları kısa açıklamada, "Sorun yok, basit bir aile arası tartışma" mesajını verdi.
BERKAY TULUMBACI KİMDİR?
Berkay Tulumbacı, Show TV'nin sevilen eğlence programı Güldür Güldür Show’un başarılı oyuncularından biridir. Hem sahnedeki enerjisi hem de neşeli karakteriyle ön plana çıkan Tulumbacı, 1991 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin başkenti Lefkoşa’da doğdu.