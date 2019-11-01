Berkay Şahin'in eşi Özlem Ada Şahin Cadılar Bayramı'nda kızını paylaştı! Linç edildi

Cadılar Bayramı partisine kızı Arya ile katılan Özlem Ada Şahin'in ''Kızımla Cadılar Bayramı'' notunu düştüğü fotoğrafına bir sosyal medya kullanıcısı, "Çok dinlilik de zor! Ne bileyim Muharrem ayında aşure yapıp cadılar bayramında kostüm partisine katılmak da tuhaf hani'' yorumunu yaptı.