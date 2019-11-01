Berkay Şahin'in eşi Özlem Ada Şahin Cadılar Bayramı'nda kızını paylaştı! Linç edildi
Şarkıcı Berkay Şahin'in eşi Özlem Ada Şahin kızı Arya'nın Cadılar Bayramı kostümüyle fotoğrafını paylaşınca olanlar oldu.
Son olarak Demet Akalın'la yaşadığı hediye kriziyle gündeme gelen şarkıcı Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin, sosyal medyada resmen linç edildi. 31 Ekim'in Cadılar Bayramı olması nedeniyle kızı Arya'ya giydirdiği kostümüyle Instagram hesabına fotoğraf yükleyen Özlem Ada Şahin, beklemediği bir tepkiyle kaşılaştı.
Cadılar Bayramı partisine kızı Arya ile katılan Özlem Ada Şahin'in ''Kızımla Cadılar Bayramı'' notunu düştüğü fotoğrafına bir sosyal medya kullanıcısı, "Çok dinlilik de zor! Ne bileyim Muharrem ayında aşure yapıp cadılar bayramında kostüm partisine katılmak da tuhaf hani'' yorumunu yaptı.
Ardı arkası kesilmeyen yorumlara kızan Özlem Ada Şahin, "Çok dinlilik" gibi ağır ithamlara varan yorumlara dayanamayıp cevap verdi.
Sosyal medyada linç edilmeye varan yorumlar alan Özlem Ada Şahin, cevabıyla sert çıkarak şunları yazdı: