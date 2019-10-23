Berkay Şahin'den jet şarkıcı Alya açıklaması! Hakaret mesajları attı denmişti
Cansu Kurtçu'nun sahne aldığı mekanda Berkay Şahin, daha önceden hakaret mesajları attığı iddia edilen şarkıcı Alya'nın sevgilisi Eren Hacısalihoğlu'yla tartıştığı söylenmişti, jet açıklama geldi.
Şarkıcı Fettah Can'ın eşi Cansu Kurtçu, geçtiğimiz haftalarda Arnavutköy'de bir mekanda sahne aldı. Şarkıcı Berkay Şahin de meslektaşını dinlemeye gittiği mekanda sorun yaşadığı, hakaret mesajları attığı iddia edilen şarkıcı Alya ve sevgilisi Eren Hacısalihoğlu'yla karşılaşınca gerginlik zirve yaptı.
Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa adlı magazin programının haberine göre, Berkay Şahin, Rising Star yarışmasının ardından yıldızı yeni yeni parlayamaya başlayan şarkıcı Alya'ya albüm yapmak istedi fakat Berkay, Alya'nın kendi istediğini mekanlarda çıkmasını şart koştu.
Alya ise Berkay'ın bu teklifi kabul etmeyince ikili arasında gerginlik çıktı. Hatta iddialara göre, Berkay, Alya'ya hakaret içeren mesajlar gönderdi.
Alya ve Berkay arasındaki albüm krizinin ardından Cansu Kurtçu'nun sahne aldığı mekana sevgilisi oyuncu Eren Hacısalihoğlu'yla giden Alya ve Berkay Şahin arasında gerginlik yaşandı.