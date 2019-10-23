Berkay Şahin şarkıcı Alya'nın sevgilisi Eren Hacısalihoğlu'yla tartıştı hakaret mesajları atmış

Şarkıcı Fettah Can'ın eşi Cansu Kurtçu, geçtiğimiz haftalarda Arnavutköy'de bir mekanda sahne aldı. Şarkıcı Berkay Şahin de meslektaşını dinlemeye gittiği mekanda sorun yaşadığı, hakaret mesajları attığı iddia edilen şarkıcı Alya ve sevgilisi Eren Hacısalihoğlu'yla karşılaşınca gerginlik zirve yaptı.