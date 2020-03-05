Berkay Şahin kolunu kırdı dikkatsizliğim sonucu deyip olayı böyle anlattı

Şahin, Instagram'dan paylaştığı bir video yayınlayarak şu ifadeleri kullandı:

''Herkese merhabalar dün akşam oynadığım halı saha maçı sonucu düşüp kolumu kırdım. Kolumda bir kırık var. Ama önemli bir kırık değil, parçalı bir kırık değil, ameliyatlık bir durum söz konusu değil.''