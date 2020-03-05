Berkay Şahin kolunu kırdı dikkatsizliğim sonucu deyip olayı böyle anlattı
Berkay Şahin, talihsiz bir kaza geçirdi ve kolunu kırdı. Öceki gün halı sahada sakatlık yaşayan ünlü şarkıcı, olayı sosyal medya hesabından anlattı.
Son zamanlarda yaşadığı polemiklerle gündeme gelen ünlü şarkıcı Berkay Şahin, önceki akşam arkadaşlarıyla halı sahada maç yaparken kolunu kırdı. Şahin, sosyal medya hesabı Instagram'dan sağlık durumu hakkında bilgi verirken olayın kendi dikkatsizliği nedeniyle yaşandığını söyledi.
Şahin, Instagram'dan paylaştığı bir video yayınlayarak şu ifadeleri kullandı:
''Herkese merhabalar dün akşam oynadığım halı saha maçı sonucu düşüp kolumu kırdım. Kolumda bir kırık var. Ama önemli bir kırık değil, parçalı bir kırık değil, ameliyatlık bir durum söz konusu değil.''
''Merak edip sormuşsunuz. Allah razı olsun. Dikkatsizliğimin sonucu, dengesiz bir düşmem sonucu bu başıma geldi. Ama dediğim gibi daha öncede gelmişti. 20-25 gün böyleyiz.''
''Diğer bir soru da konserlerimin devam edip etmeyeceği... Konserlerim devam edecek. Bu durum şarkı söylememe engel değil. Şarkılarımı böyle söyleyebilirim. Tekrar teşekkür ediyorum. Herkesi öpüyorum. Saygılar...''