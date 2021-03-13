Berkay Şahin eşi Özlem Ada Şahin kimdir? Arda Turan taciz etti denmişti

Bu hafta İbo Şov programının konuklarından biri uzun süredir ekranlarda yer almayan Berkay Şahin oldu. Berkay, Arda Turan ile yaşadığı 'taciz' ve 'dayak' olayı ile uzun süre magazin gündemini meşgul etmişti. İddiaya göre Arda Turan, Berkay'ın karısı Özlem Ada Şahin'e asılmıştı. Mahkemelik olan olay çok konuşulmuştu. Peki Berkay kimdir eşi ve çocukları ile Arda olayı neydi? İşte Berkay Şahin ve ailesi hakkında merak edilenler: