Berkay Şahin eşi Özlem Ada Şahin kimdir? Arda Turan taciz etti denmişti
İbo Şov'a konuk olan Berkay Şahin eşi ve Arda Turan ile yaşadığı olayla yeniden akıllara geldi. Peki kimdir Berkay, eşi Özlem Ada Şahin ile Arda olayı neydi?
Bu hafta İbo Şov programının konuklarından biri uzun süredir ekranlarda yer almayan Berkay Şahin oldu. Berkay, Arda Turan ile yaşadığı 'taciz' ve 'dayak' olayı ile uzun süre magazin gündemini meşgul etmişti. İddiaya göre Arda Turan, Berkay'ın karısı Özlem Ada Şahin'e asılmıştı. Mahkemelik olan olay çok konuşulmuştu. Peki Berkay kimdir eşi ve çocukları ile Arda olayı neydi? İşte Berkay Şahin ve ailesi hakkında merak edilenler:
Aslen Ankara'lı olan Berkay Şahin 29 Aralık 1981 doğumlu. 39 yaşında olan Berkay, 2016 yılında eşi Özlem Ada Şahin ile evlendi. Çiftin Arya Şahin ve Zeynep Mira Şahin isminde iki çocukları var.
Özlem Ada Şahin'in Arda olayı neydi?
Berkay ve eşi Özlem Ada Şahin, ünlü futbolcu Arda Turan ile olan kavgaları ile uzun süre konuşuldular. Magazin gündemini altüst eden 'taciz' olayı Sarıyer Emirgan'daki bir eğlence mekanında 10 Ekim 2018'de yaşandı.
İddiaya göre ünlü futbolcu Arda Turan, eğlence mekanında karşılaştığı Özlem Şahin'i omzundan dürterek "Güzel kadınsın. Evli olmasaydın seni kaçırmazdım" diyerek cinsel tacizde bulundu. Özlem Ada Şahin yaşananları aynı mekanda olan eşi Berkay'a anlatınca kavga patlak verdi.