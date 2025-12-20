Berkan Kutlu'ya veda vakti! Galatasaray'da ayrılık rüzgarları esti...
Kış transfer dönemi yaklaşırken Galatasaray, kadro yenileme çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Sarı-kırmızılılarda yeni transferlerin yanı sıra takımdan ayrılacak isimler de gündemin önemli maddeleri arasında yer alıyor.
Kulüpte ayrılığa en yakın oyuncunun Berkan Kutlu olduğu belirtiliyor. Bir süredir sakatlık sorunları nedeniyle kadroda yer alamayan deneyimli orta saha, Süper Lig'den birkaç kulüple görüşme halinde.
Galatasaray yönetimi, oyuncunun ayrılığını netleştirmek üzere son adımları atarken, Berkan'ın yeni takımını kısa süre içinde açıklaması bekleniyor.
BU SEZONKİ KATKISI
29 yaşındaki futbolcu, bu sezon Galatasaray formasıyla toplam 9 resmi maçta görev aldı. Bu karşılaşmalarda gol atmayı başaramasa da 1 asistlik katkı sağladı.
Berkan Kutlu'nun olası ayrılığı, orta saha rotasyonunda değişikliklere yol açabilirken, sarı-kırmızılıların bu bölgeye takviye yapıp yapmayacağı da merak konusu.