Berk Suyabatmaz'dan boşandı Burcu Esmersoy'un yeni kanalı ve işi belli oldu
Şu sıralar Fox TV'de Cumartesi günleri yayınlanmakta olan Dünya Avucunuzda programını sunan Burcu Esmersoy, farklı bir kanalda bambaşka bir programa başlıyor.
Berk Suyabatmaz ile boşanmasının ardından kendisini işine veren Burcu Esmersoy, Fox TV'deki programının devam etmesine rağmen başka bir kanal ile anlaşmaya vardı. Enerjisiyle ekranların sevilen yüzü olan Esmersoy'un yeni programı Star TV'de yayınlanacak.
Güzel sunucu, dopdolu bir içerikle ekrana geri dönüyor. Makyajdan spora, çok özel tariflerden en son yeniliklere uzanan geniş yelpazesiyle hafta içi yorgunluğunu herkese unutturacak olan Burcu Esmersoy, haftasonu enerjinize enerji katacak.
Fox TV'ye ne olacak?
Öte yandan Esmersoy'un Fox TV'deki 'Dünya Avucunuzda' programı da devam edecek. Çekimleri daha önceden gerçekleştirilen programın, tüm bölümler yayınlandıktan sonra bir daha ekrana gelmeyeceği konuşuluyor.
Burcu Esmersoy kimdir?
Kamile Burcu Esmersoy 2 Ekim 1976, İstanbul doğumlu, Türk televizyon sunucusu ve oyuncu. Beşiktaş Lisesi ve ardından İstanbul Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölümü'nden mezun oldu.