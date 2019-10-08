Berk Suyabatmaz'dan boşandı Burcu Esmersoy'un yeni kanalı ve işi belli oldu

Berk Suyabatmaz ile boşanmasının ardından kendisini işine veren Burcu Esmersoy, Fox TV'deki programının devam etmesine rağmen başka bir kanal ile anlaşmaya vardı. Enerjisiyle ekranların sevilen yüzü olan Esmersoy'un yeni programı Star TV'de yayınlanacak.