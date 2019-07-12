Berk Oktay'ın müstehcen fotoğraflarını yaydığı iddia edilen Merve Oktay 6 yılla yargılanacak!

Berk Oktay'ın müstehcen fotoğraflarını yaydığı iddia edilen Merve Oktay 6 yılla yargılanacak!

Eşi Berk Oktay’ın uygunsuz görüntülerini yaydığı iddia edilen Merve Oktay, 'özel hayatı ifşa etmek' suçundan 6 yıla kadar yargılanacak.

Berk Oktay'ın müstehcen fotoğraflarını yaydığı iddia edilen Merve Oktay 6 yılla yargılanacak! - Sayfa 1

Berk Oktay’ın, uygunsuz görüntülerini yayımladığı iddia edilen avukat eşi Merve Oktay, hakkında ‘özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek’ suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

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Berk Oktay'ın müstehcen fotoğraflarını yaydığı iddia edilen Merve Oktay 6 yılla yargılanacak! - Sayfa 2

Savcı iddianamede, Merve Oktay’ın annesine ait telefon hattını kullandığını kabul ettiğini ancak beyanlarının kendisini suçtan kurtarmaya yönelik olduğunu söyledi. 

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Berk Oktay'ın müstehcen fotoğraflarını yaydığı iddia edilen Merve Oktay 6 yılla yargılanacak! - Sayfa 3

Mahkemede ayrıca 4 Instagram hesabının aynı IP adreslerinden bağlanıldığını ve bu hesapların aynı kişi tarafından kullanıldığının tespit edildiği belirtildi. 

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Berk Oktay'ın müstehcen fotoğraflarını yaydığı iddia edilen Merve Oktay 6 yılla yargılanacak! - Sayfa 4

Söz konusu hat kullanıcısının Merve Merve olduğunu belirten savcı, Oktay’ın telefonunu 2 Nisan 2018 tarihinde sıfırlayarak telefonunu soruşturmaya konu olabilecek bilgi ve belgeleri yok ettiğini de söyledi. 

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