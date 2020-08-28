Berk Oktay Yıldız Çağrı Atiksoy aşkına eski eş Merve Şarapçıoğlu'ndan olay yorum

''Haberi görünce ne hissettiniz?'' sorusuna ''Hiçbir şey hissetmedim. Dediğim gibi gerçeklerin bir gün gün yüzüne çıkmak gibi bir huyu vardır'' diye karşılık veren Şarapçıoğlu, Hürriyet'in haberine göre, ''Ne demek istediniz?'' sorusunu ise yanıtsız bıraktı.