Berk Oktay tüm iddiaları yanıtladı! "Hukuki süreç başlayacak"
Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy'un evliliklerindeki 'gizli aşk' skandalı büyüdü. Uzun süredir sessizliğini koruyan Oktay, sosyal medya hesabından hakkında ortaya atılan iddialara ilişkin açıklama yaptı.
Oyuncu Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy, boşanma iddialarıyla magazin gündeminden düşmüyor. Sette Gülsim Ali ile yakınlaştığı söylenen Oktay'ın eşi Yıldız Çağrı Atiksoy'u aldattığı iddia edilmişti. Aldatma iddiaları sonrası Tuğçe Aral da Berk Oktay'ın kendisini taciz ettiğini iddia ederek yaşananların seyrini değiştirdi.
Tüm bu yaşanan olaylar sonrasında Berk Oktay'ın eski eşi Merve Şarapçıoğlu'nun '‘Berk Oktay beni Yıldız Çağrı Atiksoy ile aldattı" sözleri tekrar gündeme geldi.
2022 yılında nikah masasına oturan ve 1 yıl sonra kızları Mira Milena'yı kucaklarına alan çift, bu iddialar sonrası karşılıklı olarak birbirlerini takipten çıkararak göndermeli paylaşımlar yaptı. Daha sonra mutlu aile poz vererek haklarında çıkan boşanma iddialarını yalanladı.
OKTAY'DAN AÇIKLAMA!
Fakat Berk Oktay, sessizliğini sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile bozdu. Yıldız Çağrı Atiksoy ile olan berberliklerinin eski evliliğinin sona ermesinden sonra başladığını söyleyen Oktay, ' Tüm sürecimize şahitsiniz' diyerek şunları yazdı: