Berk Oktay tüm iddiaları yanıtladı! "Hukuki süreç başlayacak"

Oyuncu Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy, boşanma iddialarıyla magazin gündeminden düşmüyor. Sette Gülsim Ali ile yakınlaştığı söylenen Oktay'ın eşi Yıldız Çağrı Atiksoy'u aldattığı iddia edilmişti. Aldatma iddiaları sonrası Tuğçe Aral da Berk Oktay'ın kendisini taciz ettiğini iddia ederek yaşananların seyrini değiştirdi.