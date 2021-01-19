Berk Oktay trans bireyle aldattı diyen Merve Şarapçıoğlu durmuyor! Yeni iddialar
Berk Oktay'ın son olarak trans bireyle cinsel ilişkiye girdiğini iddia eden Merve Şarapçıolu, yeni iddialar ortaya attı.
2016 yılında Merve Şarapçıoğlu ile nikah masasına oturan yakışıklı oyuncu Berk Oktay, uygunsuz görüntülerinin eşi tarafından yayıldığı iddiası ile şikayetçi olmuştu. Evliliklerinde kırılma noktasına gelen ikili geçtiğimiz günlerde tek celsede boşandı.
İkilinin fotoğraflarının yayınlanmasına ilişkin açılan dava devam ederken Merve Şarapçıoğlu, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Birsu adında bir trans bireyle Oktay'ın kendisini aldattığını söyledi. Birsu ise Söylemezsem Olmaz programına katıldı, şoke eden bir hikaye anlattı.
Berk Oktay henüz bu iddiaları yeni yalanlamışken MErve Sarapçıoğlu, boş durmadı. Şarapçıoğlu, ''Düğün masrafı 100 bin lira yazıyor. Düğün erkek tarafına aittir. Buna rağmen babam, masrafın yarısını karşıladı, dekont da elimizde mevcuttur'' diyerek isyan etti.
Merve Şarapçıoğlu, sözlerine şöyle devam etti:
''Tatil için 70 bin lira yazıyor! Bir insan eşiyle gittiği tatillerin kalem kalem hesabını mı tutar? Madem öyle, bu masrafları da kalem kalem ispatlamasını bekliyorum!''