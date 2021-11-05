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Berisha'nın golü UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın golü seçildi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Berisha'nın golü UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın golü seçildi

Fenerbahçeli Mergim Berisha'nın Royal Antwerp karşısında attığı gol UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın golü seçildi.

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UEFA Avrupa Ligi'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Berisha; Said Benrahma (West Ham United), Myrto Uzuni (Ferencvaros) ve Sofiane Feghouli'nin (Galatasaray) önünde ilk sırayı aldı.

Berisha, Fenerbahçe'nin deplasmanda Royal Antwerp'i 3-0 yendiği D Grubu maçının 29. dakikasında sağdan arka direğe doğru atılan pasta topu, gelişine vole vuruşla filelere göndermişti.

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