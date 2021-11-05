HABER / SPOR / FENERBAHÇE
Berisha'nın golü UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın golü seçildi
Fenerbahçeli Mergim Berisha'nın Royal Antwerp karşısında attığı gol UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın golü seçildi.Abone ol
UEFA Avrupa Ligi'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Berisha; Said Benrahma (West Ham United), Myrto Uzuni (Ferencvaros) ve Sofiane Feghouli'nin (Galatasaray) önünde ilk sırayı aldı.
Berisha, Fenerbahçe'nin deplasmanda Royal Antwerp'i 3-0 yendiği D Grubu maçının 29. dakikasında sağdan arka direğe doğru atılan pasta topu, gelişine vole vuruşla filelere göndermişti.
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Filistin'de Osmanlı askerinin müthiş hikayesi! Para dolu emanet Büyükelçi Demirer'e teslim edildi