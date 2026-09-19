Berhan Şimşek'ten Yeni Parti iddiası: Bu arkadaşlara parti kurdurdular

CHP ile Yeni Parti arasındaki karşılıklı sert suçlamalar devam ediyor.

Mahkemenin "Mutlak butlan" kararı sonrası CHP'den istifa edenlerin yeni adresi Yeni Parti olmuştu. Ancak iki parti arasındaki yüksek tansiyon artarak sürüyor.

CHP'nin İstanbul il başkanlığında düzenlenen 16. Rozet Takma Töreni'nde konuşan CHP Parti Meclisi Üyesi Berhan Şimşek'ten dikkat çeken bir iddia geldi.

"BU ARKADAŞLAR PARTİ KURMADI, BU ARKADAŞLARA PARTİ KURDURDULAR"

Şimşek, kendilerine yönelik saldırıların bittiğini, bundan sonrasına önleri açık şekilde bakacaklarını söyledi.

Şimşek, "Çünkü bu arkadaşların söyleyecek bir sözü kalmadı. Lütfen inanın, 91 milletvekili ayrılıp giderken Sayın Genel Başkanım, bizim ısrarlarımıza rağmen tek bir kişiye telefon açıp 'Lütfen partide kal' demedi. 'Giden gitsin' dedi. Şu an yine lütfen inanın, 50'ye yakın belediye başkanı partiye dönmek istiyor. İzmir'de çok ciddi anlamda partiye dönüşler var. Onun için bundan sonra artık birbirlerine saldıracaklar. Çünkü mamalanarak geldiler. Çünkü bu arkadaşlar parti kurmadı, bu arkadaşlara parti kurdurdular." diye konuştu.