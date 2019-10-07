Bergüzar Korel'in kardeşi Zeynep Korel'in mesleği şok etti!

Bergüzar Korel'in kardeşi Zeynep Korel, yeni hayatıyla ilgili şunları söyledi:

"Amerika'da evlere temizliğe gidiyorum. Şuanda gündelikçilik yapıyorum. Bunun daha aşağısı yok. 'Ailenin imkanları olmasına rağmen sen nasıl bunu yapıyorsun?' diyenler çok. Hiçbir şey ayıp değil. Çalışmak hiç ayıp değil.