Bergüzar Korel'in kardeşi Zeynep Korel'in mesleği şok etti!
Halit Ergenç ile evli olan Bergüzar Korel'in kardeşi Zeynep Korel, yaptığı iş ile herkesi şaşırttı.
2009 Yılında hayatını kendisi gibi oyuncu olan Halit Ergenç ile birleştiren Bergüzar Korel, ikinici hamileliği ile gündemdeyken bir anda kardeşi Zeynep Korel'in mesleği ile gündeme geldi. 2005 yılında hayatını kaybeden oyuncu Tanju Korel ve Hülya Darcan çiftinin kızları Zeynep Korel, Amerika'da hayatını sürdürmek için yaptığı meslek ile herkesi şaşırttı.
Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa adlı magazin programının haberine göre, ünlü oyuncu Bergüzar Korel'in kardeşi Zeynep Korel, Chicago'ya taşınarak hayatına sıfırdan başladı. Boğaziçi Üniversitesi Turizm Otelcilik mezunu olan Korel, Teksas'taki Rice Üniversitesi'nde Tasarım bölümünü bitirdi ve birçok şirkette yöneticilik yaptı.
Hatta bu sırada iki kitap birden yazarak yazarlığa da adım atan Zeynep Korel, şimdilerde ise temizlik işçisi olarak çalışıyor. Oturduğu sitede günlüğü 400 liraya evlere temizliğe giden Zeynep, arta kalan vaktinde de saati 70 liraya köpek gezdiriyor.
Bergüzar Korel'in kardeşi Zeynep Korel, yeni hayatıyla ilgili şunları söyledi:
"Amerika'da evlere temizliğe gidiyorum. Şuanda gündelikçilik yapıyorum. Bunun daha aşağısı yok. 'Ailenin imkanları olmasına rağmen sen nasıl bunu yapıyorsun?' diyenler çok. Hiçbir şey ayıp değil. Çalışmak hiç ayıp değil.