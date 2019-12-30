Bergüzar Korel'in kardeşi Zeynep Korel'in bomba kaset iddiası 'Bedelini ödeyecek'

Bergüzar'ın kasetini sattığımı söyledi: ''Emel Müftüoğlu kardeşim Bergüzar Korel’i arayarak bir telefon numarası veriyor ve aramasını söylüyor. Aradığında telefona çıkan bir adam, benim ona Bergüzar’ın kasetini sattığımı söylüyor ve para vermesi halinde kaseti kendisine teslim edebileceğini söylüyor.''