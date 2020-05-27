Bergüzar Korel'in ablası Zeynep Korel nasıl barıştıklarını anlattı Bergüzar aramış
Bergüzar Korel'in Amerika'da yaşayan Zeynep Korel, nasıl barıştıklarını ilk kez anlattı. Zeynep Korel, kardeşi Bergüzar ve annesi Hülya Darcan'la da barıştığını açıkladı.
Uzun bir süredir Korel ailesinde sular durulmazken geçtiğimiz hafta sürpriz bir gelişme yaşandı. Zeynep Korel ve Bergüzar Korel arasındaki buzlar sonunda eridi. İkili, telefonda görüştü ve küslük son buldu. Zeynep Korel, o telefon konuşmasına dair ayrıntıları ise ilk kez anlattı. Korel, annesi Hülya Darcan'la aynı şekilde konuşup aradaki gerginliğe de nokta koyduklarını söyledi.
Günaydın'dan Tuba Kalçık'a konuşan Zeynep Korel, aile arasında yaşanan gelişmeleri şu sözlerle aktardı:
"Geçen sürede çok yoruldum, kalbim çok kırıldı. Ama insan bir süre sonra her şeye rağmen ailenin özlemini hep kalbinde taşıyor. Bergüzar'la konuşunca bunu daha iyi hissettim. Et tırnaktan ayrılmıyormuş."
''Bergüzar'la konuştum bana şunları söyledi: 'Abla, seninle ilgili haberleri görünce çok üzüldüm. Ruh halimden yararlanıp, bu durumu kullanmaya çalışanlar oldu. Şoke olmuştum ve hamilelik hassasiyetimle bu süreci sessizce izledim. Bana kimse 'Ablana neden para gönderiyorsun?' diye sormadı. Ben de 'Yeğenime gönderdim' diye açıklama yapmadım.''
''Böyle olunca da olay sarpa sardı. Ben asla basından hiç kimseye 'Ablama para gönderiyorum, ona ben bakıyorum' gibi bir cümle söylemedim. Böyle bir şey doğru değil.''