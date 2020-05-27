Bergüzar Korel'in ablası Zeynep Korel nasıl barıştıklarını anlattı Bergüzar aramış

''Bergüzar'la konuştum bana şunları söyledi: 'Abla, seninle ilgili haberleri görünce çok üzüldüm. Ruh halimden yararlanıp, bu durumu kullanmaya çalışanlar oldu. Şoke olmuştum ve hamilelik hassasiyetimle bu süreci sessizce izledim. Bana kimse 'Ablana neden para gönderiyorsun?' diye sormadı. Ben de 'Yeğenime gönderdim' diye açıklama yapmadım.''