Bergüzar Korel'in ablası Zeynep Korel annesini ifşa etti dayak itirafı olay oldu

Bergüzar bana aylık yardım yapmadı: Annem beni uçurumdan attı. İki kızını birbirine kırdırdı. Kardeşimin evliliğiyle ilgili hiç konuşmadım, sadece ABD’deki işimi anlattım. Bergüzar bana aylık yardım yapmadı; istemem de zaten. Sadece kızım eğitim ve sağlık masraflarını karşılıyordu.