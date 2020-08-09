Bergüzar Korel'den Halit Ergenç'e romantik kutlama evliliklerinde 11. yıl
Bergüzar Korel, kendisi gibi oyuncu olan eşi Halit Ergenç ile fotoğraflarını paylaşarak evliliklerinin 11. yılını kutladı, Korel'in romantik paylaşımına beğeni yağdı.
2009 yılında Halit Ergenç ile hayatını birleştiren Bergüzar Korel, geçtiğimiz aylarda ikinci oğlu Han'ı kucağına aldı ve ikinci kez anne olmanın heyecanını yaşadı. Ünlü çift, şimdilerde ise evliliklerinde 11. yılı kutluyor.
Bergüzar Korel, eşiyle çekilen fotoğraflarını romantik bir mesajla Instagram'dan paylaştı, yazdıklarıyla ise herkesin beğenisini kaptı.
Bergüzar Korel paylaşımında, şunları yazdı:
"Canım sevgilim. Seninle geçirdiğim her an... Birlikte yaşadığımız tüm mutluluklar, uğruna döktüğüm her gözyaşı, hayallerimiz, umutlarımız kavgalarımız, korkularımız, inadımız ve her inadımızın sonunda daha büyük bir sevda ile birbirimizi bulmamız.''
''Yaşadığım her şey bin kez helal olsun sana. Sen de helal et. Allah bize evlatlarımızla sağlıkla ve huzurla uzun yıllar yaşamayı nasip etsin. Seni çok seviyorum. 11. yılımız kutlu olsun."