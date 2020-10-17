Bergüzar Korel'den dikkat çeken Azerbaycan paylaşımı bakın hangi ünlü ne yazdı
AZERBAYCAN'ın Gence ve Mingeçevir kentlerine Ermenistan tarafından füze saldırısı düzenlendi. Ünlü isimler de sosyal medya hesaplarından Azerbaycan ile ilgili paylaşımlarda bulundu
Azerbaycan'ın Gence ve Mingeçevir kentlerine Ermenistan tarafından füze saldırısı düzenlendi. Hain saldırılarda çok sayıda sivil enkaz altında kaldı. Ermenistan'ın Gence'ye saldırısında ilk belirlemelere göre 13 sivil hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı.
Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın ikinci büyük kenti Gence'deki sivilleri Scud tipi "Elbrus" balistik füzeleriyle vurduğu tespit edildi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, ölen 13 kişi arasında 2 çocuğun da olduğunu açıkladı.
Magazin dünyasının ünlü isimleri de sosyal medya hesaplarından Azerbaycan ile ilgili paylaşımlarda bulundu. İşte o paylaşımlar...
Hiç acımadan savunmasız masum insanları, küçücük bebekleri, çocukları öldürmek... Tüm hayatlarını, anılarını, hayallerini, geleceğini o toprağın altına gömmek... Kelimelerin bittiği yerdeyiz. Allah'ım, duy seslerini bu günahsız insanların... Kalbim Azerbaycan'la, Gence'yle... Tüm savunmasız siviller ve o küçücük canlarla...