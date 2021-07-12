Bergüzar Korel'den bikinili ve 'göbekli' poz... Eşi Halit Ergenç ve kızı Leyla ile 'keyif' anları

Üçüncü çocuklarını kucaklarına almaya hazırlanan Bergüzar Korel-Halit Ergenç çifti, Bodrum'da tatil yapıyor. Ali ve Han adında iki oğlu olan çift kızlarına kavuşmak için gün sayıyor. Ünlü oyuncyu Bergüzar Korel, bu fotoğrafı yayınlayarak, altına, 'Leyla ile sabah kahvesi' notunu düştü.