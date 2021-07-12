Bergüzar Korel'den bikinili ve 'göbekli' poz... Eşi Halit Ergenç ve kızı Leyla ile 'keyif' anları
Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, henüz doğmaaış kızları Leyla ile 'sabah kahvesi' keyfi yaptı. İşte Bergüzar Korel'in Instagram'dan paylaştığı o fotoğrafları...
Üçüncü çocuklarını kucaklarına almaya hazırlanan Bergüzar Korel-Halit Ergenç çifti, Bodrum'da tatil yapıyor. Ali ve Han adında iki oğlu olan çift kızlarına kavuşmak için gün sayıyor. Ünlü oyuncyu Bergüzar Korel, bu fotoğrafı yayınlayarak, altına, 'Leyla ile sabah kahvesi' notunu düştü.
Haziran ayının ortalarında Bodrum'a giden çift tatilde yakın arkadaşlarıyla görüşüyor. Korel ile Ergenç çiftini en son Esra Erol ve eşi Ali Özbir ziyaret etti.
Tatilde hasret gideren ekip renkli fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Esra Erol'un çektiği fotoğrafı yayınlayan Korel altına, 'Leyla ile sabah kahvesi' yazdı.
Kız bebek heyecanı yaşayan ikiliden Korel, "Güzel ve değişik bir duygu. Halit'te korku var" demişti. Ergenç ise, "Bergüzar'ın beklentisi ve heyecanı inanılmaz. İnşallah kızımızı mutlulukla kucağımıza alacağız." ifadelerini kullanmıştı.