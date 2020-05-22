Bergüzar Korel ve Zeynep Korel barıştı tehditler havada uçuşmuştu
Oyuncu Bergüzar Korel'in ablası Zeynep Korel ile sular en sonun duruldu. Korel ailesini geliştiren bir gelişme yaşandı ve ikili barıştı.
Zeynep Korel'in Amerika'da köpek baktığı ve evlere temizliğe gittiği ortaya çıkmasıyla beraber Korel ailesinin kavgaları medyaya sıçradı. Zeynep Korel, zaman zaman yaptığı açıklamalarla herkesin ağzını açık bıraktı. Hatta son açıklamalarını geçtiğimiz haftalarda yaparak ''Eğer ben konuşursam Bergüzar evden dışarı çıkamaz'' diyerek yaptı. Fakat, ikili arasında sonunda barış sağlandı.
Bir TV programında lezbiyen olduğu, sevgilisi için ailesinden para istediği de iddia edilen ve ev arkadaşıyla fotoğrafları yayınlanan Korel, bu söylentiyi ailesinin çıkardığını belirterek "Benim için artık ailem yok" demişti.
Ailesine "Sırtımdan bıçaklandım, manevi bağlar koptuysa maddi bağlar da kopsun" diyerek açtığı miras davası için de "Bu bir miras değil, onur savaşı" yorumunu yapan Zeynep Korel cephesinde yeni bir gelişme oldu.
Tv100'ün haberine göre aylardır hiç konuşmayan Zeynep Korel ve kız kardeşi Bergüzar Korel saatlerde telefonda görüştü ve aradaki buzları eritti.