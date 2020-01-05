Bergüzar Korel ve Halit Ergenç'in 30 haftayı devirdik be ortak' pozu sosyal medyada olay!
Ünlü oyuncu Bergüzar Korel ikinci kez anne olmak için gün sayıyor. Korel sosyal medyada eşi Halit Ergenç ile hamilelik pozunu takipçileriyle paylaştı.
Kendisi gibi oyuncu olan Halit Ergenç ile 2009 senesinde dünyaevine giren Bergüzar Korel, ikinci kez anne olmak için gün sayıyor. Ali adında bir erkek çocukları olan çiftten, geçtiğimiz ay mutlu haber geldi.
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"Bir oğlumuz var, bir de kız bebek duygusunu tadarsam şahane olur" diyen çiftin yeniden bir erkek çocuklarının olacağı öğrenildi.
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Anne olmak için gün sayan oyuncu, eşi ile pozunu sosyal medya hesabından yayımlandı.
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Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan Korel, Ergenç ile pozunu, "30 haftayı devirdik be ortak!" notuyla yayımlandı.
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