Bergüzar Korel ve Halit Ergenç çiftinden bomba proje! Resmen servet kazanacaklar

Son dönemde ablası Zeynep Korel ile gündeme gelen ve hakkında koruma kararı çıkaran Bergüzar Korel, Tv8'de yayınlanan Gel Konuşalım programının haberine göre hamileliğinde kamera karşısına geçiyor. Ayrıca eşiyle daha önce 2 dizide rol alan Korel'in, bu reklam filminde de Halit Ergenç ile birlikte oynayacağı söyleniyor.