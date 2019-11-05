Bergüzar Korel ve Halit Ergenç çiftinden bomba proje! Resmen servet kazanacaklar
Hamileliğinde 5. aya giren Bergüzar Korel'in, eşi Halit Ergenç ile birlikte rol alacağı bir reklam filmiyle anlaştığı ve bu anlaşmadan çiftin rekor ücret kazanacağı öğrenildi.
Son dönemde ablası Zeynep Korel ile gündeme gelen ve hakkında koruma kararı çıkaran Bergüzar Korel, Tv8'de yayınlanan Gel Konuşalım programının haberine göre hamileliğinde kamera karşısına geçiyor. Ayrıca eşiyle daha önce 2 dizide rol alan Korel'in, bu reklam filminde de Halit Ergenç ile birlikte oynayacağı söyleniyor.
Ünlü çift, habere göre bir pırlanta firmasının reklam filminde kameraların önüne geçecek. Önümüzdeki günlerde başlayacak çekimlerin bitiminde ikili bu iş için 3.5 milyon TL alacak.
Peki Bergüzar Korel kimdir?
Türk Sineması'nın emektar oyuncularından Tanju Korel ve Hülya Darcan'ın ikinci kız çocukları olan Bergüzar Gökçe Korel, 2 Eylül 1982'de İstanbul'da doğdu.
Çocukluğunu Ulus'ta geçiren Korel, ilköğrenimini Nilüfer Hatun İlköğretim Okulunda, orta öğrenimini Yıldız Koleji'nde yaptı. Üniversiteden önce profesyonel kulüplerde voleybol oynadı.