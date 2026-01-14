Bergüzar Korel spor ve diyet ile 20 kilo verdi! Fit haline yorum yağdı...

Bergüzar Korel, yeni dizisinde yer alan ve konuşulan bazı sahneler üzerinden gelen eleştirilere de sessiz kalmadı. Ünlü oyuncu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Erkeklere sormuyorsunuz bu soruları. Hâlâ bunların konuşuluyor olmasını anlamıyorum. Bir ilişkiyi anlattığımız için, ölçülü ve hikâyeye hizmet eden sahnelerdi.”