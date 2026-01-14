Bergüzar Korel spor ve diyet ile 20 kilo verdi! Fit haline yorum yağdı...
Güzel oyuncu Bergüzar Korel son günlerde yer aldığı İlk ve Son projesi ile gündeme gelmişti. Projede yer alan sıcak sahneler sebebi ile eleştiri alan Korel bu kareler için gerekli açıklamayı yapmıştı. Korel'den yeni bir paylaşım daha geldi. Ünlü oyuncu spor salonundan paylaşım yaptı.
Başarılı oyuncu Bergüzar Korel, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Son dönemde verdiği 20 kiloyla dikkat çeken ünlü isim, bu kez spor salonundan paylaştığı karelerle gündeme geldi. Korel’in fit görüntüsü takipçilerinden kısa sürede büyük ilgi gördü.
Hem kariyeri hem de özel hayatıyla magazin dünyasının yakından takip edilen isimleri arasında yer alan Bergüzar Korel, disiplinli yaşam tarzıyla öne çıkıyor. Düzenli spor ve sıkı diyet programını aksatmayan ünlü oyuncu, yeni paylaşımlarında formda halini gözler önüne serdi. Işıltılı bluzuyla verdiği pozlar da beğeni toplarken, hayranlarından övgü dolu yorumlar geldi.
Öte yandan Korel, 2009 yılında oyuncu Halit Ergenç ile hayatını birleştirmişti. Çift, 2010’da oğulları Ali’yi, 2020’de Han’ı ve 2021’de kızları Leyla’yı kucaklarına almıştı. Uzun yıllardır yakın arkadaş olan Sema Ergenekon, Esra Erol ve Bergüzar Korel, yılbaşı yemeğinde bir araya geldi. Ünlü isimler geceden keyifli kareleri sosyal medya hesaplarından paylaşarak dostluklarını bir kez daha gözler önüne serdi.
Bergüzar Korel, yeni dizisinde yer alan ve konuşulan bazı sahneler üzerinden gelen eleştirilere de sessiz kalmadı. Ünlü oyuncu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Erkeklere sormuyorsunuz bu soruları. Hâlâ bunların konuşuluyor olmasını anlamıyorum. Bir ilişkiyi anlattığımız için, ölçülü ve hikâyeye hizmet eden sahnelerdi.”