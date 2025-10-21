Bergüzar Korel lisedeki halini paylaştı! Kimse o olduğuna inanmadı
Ekranların en çok beğenilen oyuncularından biri olan Bergüzar Korel, sosyal medya hesabından lise yıllarına ait bir fotoğrafı paylaştı. Ünlü oyuncu Bergüzar Korel'in paylaştığı fotoğrafı gören takipçileri o olduğuna inanmadı. Fotoğraf kısa süre içinde yorum yağmurunda tutuldu.
Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, yer aldığı her projeyle ve yaptığı açıklamalarla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarabilen ünlü isimler arasında yer alıyor. Korel son olarak sosyal medya hesabında lise yıllarına ait bir fotoğraf paylaştı. Onun o yaşlardaki hallerini gören takipçileri ise inanmakta güçlük çekti. İşte ünlü oyuncu Bergüzar Korel'in lise yıllarındaki hali...
Bergüzar Korel, 2009 yılında meslektaşı Halit Ergenç ile nikah masasına oturdu. Yıllar önce çocuklarının eğitimi için Türkiye'yi terk edip İngiltere'ye yerleşen ünlü çift, 2010'da oğulları Ali'yi, 2020'de Han'ı ve 2021'de kızları Leyla'yı kucağına almıştı.
Kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettiren Korel, son olarak takipçilerini yıllar öncesine götürdü.
Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, sosyal medya hesabı üzerinden lise yıllarına ait nostaljik bir paylaşım yaptı.