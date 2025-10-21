Bergüzar Korel lisedeki halini paylaştı! Kimse o olduğuna inanmadı

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, yer aldığı her projeyle ve yaptığı açıklamalarla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarabilen ünlü isimler arasında yer alıyor. Korel son olarak sosyal medya hesabında lise yıllarına ait bir fotoğraf paylaştı. Onun o yaşlardaki hallerini gören takipçileri ise inanmakta güçlük çekti. İşte ünlü oyuncu Bergüzar Korel'in lise yıllarındaki hali...