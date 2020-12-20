Bergüzar Korel Hatice Şendil 6 saat yardım topladı! Acun Ilıcalı bakın ne kadar bağışladı

Yayının ilerleyen saatlerinde Kaan Yıldırım, Onur Büyüktopçu, Furkan Palalı, Boran Kuzum, Demet Özdemir, Alina Boz, ve Esra Erol gibi birçok ünlü isim harekete geçti. Sıra sıra canlı yayına konuk olan ünlü isimler, hem bağış yaptı hem de hayranlarından destek bekledi.