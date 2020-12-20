Bergüzar Korel Hatice Şendil 6 saat yardım topladı! Acun Ilıcalı bakın ne kadar bağışladı
Bergüzar Korel ve Hatice Şendil SMA hastası Poyraz Ali'nin ilacının parasını toparlayabilmek için Instagram'dan canlı yayın yaptı.
Türk tiyatrosunun başarılı oyuncularından Bergüzar Korel ve Hatice Şendil, SMA tip 1 hastası 3 yaşındaki Poyraz Ali'nin gen tedavisini tamamlayan Zolgensma ilacının ücretini toparlayabilmek için Instagram'dan canlı yayıp bağış topladı.
Dünyanın en pahalı ilacı olarak Zolgensma'nın parasının toplanması için Pelin Karahan, Kerem Bursin, Hande Erçel, Aslı Enver, Merve Dizdar, Halit Ergenç, Miray Daner, Birce Akalay, Fahriye Evcen yayına katıldı.
Yayının ilerleyen saatlerinde Kaan Yıldırım, Onur Büyüktopçu, Furkan Palalı, Boran Kuzum, Demet Özdemir, Alina Boz, ve Esra Erol gibi birçok ünlü isim harekete geçti. Sıra sıra canlı yayına konuk olan ünlü isimler, hem bağış yaptı hem de hayranlarından destek bekledi.
6 saat süren 140 bin kişinin izlediği yayında, Poyraz Ali'nin annesi Tuğçe Hanım'da çocuğu hakkında bilgiler aktardı.