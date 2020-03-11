Bergüzar Korel Halit Ergenç'in Han adında çocukları oldu! Ünlüler akın etti
2009 senesinde görkemli bir düğünle dünyaevine giren ünlü oyuncular Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, 10 yılın ardından ikince kez anne-baba oldu. Mutlu çift, dünyaya gözlerini açan bebeklerine Han adını verirken, birçok ünlü isim hastaneye gelerek tebrik ettiler.
10 yıl sonra gelen ikinci çocuk sevincini yaşayan Bergüzar Korel ve eşi ünlü oyuncu Halit Ergenç çifti, dünyaya gelen bebeklerine 'Han' adını verdiler. Çift, 2010 yılında doğan çocuklarına ise 'Ali' adını vermişlerdi. Korel, Ergenç ailesini bu mutlu günlerinde yakın dostları yalnız bırakmadılar.
3,5 kg, 51 cm boyundaki erkek bebekleri Han'ın mutluluğunu yaşayan çifti, Ezgi Mola, Caner Erkin ve eşi Şükran Ovalı, Ozan Güven, Hatice Şendil gibi isimler hastaneye gelerek tebrik ettiler.
"Uzaktan gördük, çok tatlı": Hastaneye gelen ünlü oyuncu Ezgi Mola, çıkışta, bebeği uzaktan gördüğünü dile getirerek, "Çok tatlı çok. Uzaktan gördük" dedi.
"Duygusal anlar yaşadık": Mutlu çifti ziyarete gelen Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin ve eşi Şükran Ovalı, "Duygusal anlar yaşadık. Hastaneye hep bu şeylerden dolayı gelelim inşallah" ifadelerini kullandı.