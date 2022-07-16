Bergüzar Korel-Halit Ergen çiftinden çok konuşulacak Londra açıklaması!

Bir dönem ekranlara damga vuran Binbir Gece dizisinde rol alan Bergüzar Korel ile Halit Ergenç'in aşkları gerçeğe dönüşmüş çift 2009 yılında dünya evine girmişti. Üç çocuğu ile evliliğini taçlandıran çift, radikal bir kararla Londra'ya yerleşmişti. Kısa bir süre önce Çeşme'ye geldi. Samimi açıklamalarda bulunan çift "Hayatı bir nevi ikiye böldük" dedi.