Bergüzar Korel doğacak çocuğu için tulum ve patik ördü! Yeteneklerini sergiledi
Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, ikinci kez anne olmak için gün sayıyor. Korel, doğacak çocuğu için ördüğü tulum ve patiği fanlarıyla paylaşmayı ihmal etmedi.
Kendisi gibi oyuncu olan Halit Ergenç ile 2009 yılında dünyaevine giren Bergüzar Korel, ikinci kez anne olmaya hazırlanıyor. Ali adında evlatları olan çiftten geçtiğimiz ay mutlu haber geldi.
Korel'in hamile olduğu öğrenildi. Bir erkek bebek daha bekleyen Korel, anne olmak için gün sayıyor. Güzel oyuncu doğacak çocuğu için ördüğü tulum ve patiği sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.
Korel, paylaşımına, "Dikkat! Bu story'de (hikaye) ürün yerleştirme vardır. El emeği, göz nuru. Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. İnat ettim, yaptım. Bu da benden... Her türlü sipariş alınır" notunu düştü.
Korel, geçtiğimiz günlerde muhabirlerin "Bebeğin ismi ne olacak?" sorusuna, "İnanın henüz bir isim bulamadık. Hatta bugün bile konusu geçti ama şu anda karar aldığımız bir isim yok" yanıtını vermişti.