Bergüzar Korel: “Çok spor yaptım, çok aç kaldım”
Bergüzar Korel, Esra Ruşan’ın sunduğu Herkes Kendine Baksın programında yaptığı samimi açıklamalarla dikkat çekti. Hem fiziksel değişimi hem de yıllardır içinde taşıdığı duygular hakkında açık konuşan ünlü oyuncu, özellikle yeme düzeni, beden algısı ve kendisiyle kurduğu ilişkiye dair sözleriyle gündem oldu.
Oyuncu, hayatının bu döneminde kendisine çok daha fazla döndüğünü ve artık geçmişe göre daha bilinçli bir yerde durduğunu anlattı. 30’lu yaşlarında bugünkü farkındalığa sahip olmadığını söyleyen Korel, o dönem adeta var olan enerjisini tüketerek ilerlediğini ifade etti. Bergüzar Korel’in en çok konuşulan açıklamalarından biri ise duygusal yeme bozukluğuyla ilgili sözleri oldu. Uzun süre bu durumla mücadele ettiğini dile getiren oyuncu, zayıflama sürecine dair gelen yorumlara da kendine özgü üslubuyla yanıt verdi. “İğneyle mi zayıfladın?” sorularıyla sık sık karşılaştığını belirten Korel, bu konuda doğrudan ve çarpıcı bir çıkış yaptı.
Ünlü oyuncu, formunu korumak için yoğun şekilde spor yaptığını ve zaman zaman çok katı bir beslenme düzeni uyguladığını söyledi. Gün içinde yemek saatlerini ciddi biçimde sınırladığını anlatan Korel, saat 15.00’ten sonra yemek yemeyi bıraktığı dönemler olduğunu belirtti. Bu sözleri, onun görünmeyen disiplin tarafını bir kez daha ortaya koydu.
Kendisini “makine gibi” tanımlayan Bergüzar Korel, hayatında birçok şeyin planlı ve programlı ilerlediğini söyledi. İşine yaklaşımında da oldukça sert bir iç denetime sahip olduğunu belirten oyuncu, performansını düşük bulduğu an kendine karşı çok acımasız olabildiğini dile getirdi. 44 yaşında olduğunu söyleyen Korel’in en çarpıcı itiraflarından biri ise kendine karşı kurduğu dil üzerineydi. Bugüne kadar kendisine bir gün bile “Aferin” demediğini söyleyen oyuncu, iç sesinin çoğu zaman destekleyici değil, eleştirel olduğunu anlattı.