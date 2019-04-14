Bergüzar Korel bornozuyla paylaştı takipçileri adeta isyan etti

Son olarak eşi Halit Ergenç ile birlikte Kanal D'de yayınlanan Vatanım Sensin dizisinde rol alan güzel oyuncu Bergüzar Korel, paylaştığı fotoğrafla bir anda çok konuşulanlar listesine girdi. Kariyerinde radikal bir değişiklik yaparak bundan sonra yoluna tiyatro ile devam edeceğini açıklayan Korel'in bornozlu paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni yağdı.