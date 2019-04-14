Bergüzar Korel bornozuyla paylaştı takipçileri adeta isyan etti
Geçtiğimiz günlerde bir daha dizi sektöründe çalışmayacağını duyurarak hayranlarını yıkan Bergüzar Korel, sosyal medya hesabından paylaştığı bornozlu pozuyla gündeme oturdu.
Son olarak eşi Halit Ergenç ile birlikte Kanal D'de yayınlanan Vatanım Sensin dizisinde rol alan güzel oyuncu Bergüzar Korel, paylaştığı fotoğrafla bir anda çok konuşulanlar listesine girdi. Kariyerinde radikal bir değişiklik yaparak bundan sonra yoluna tiyatro ile devam edeceğini açıklayan Korel'in bornozlu paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni yağdı.
Takipçileri tarafından bu fotoğrafı beğeni yağmuruna tutulan Bergüzar Korel'e gelen yorumlar da oldukça fazlaydı. Fan sayfalarında da paylaşılan bu fotoğrafa oyuncunun sevenleri tarafından güzel yorumlar gelirken, kimileride bornozlu fotoğraf akımına uyduğu için tepki gösterdi.
Öte yandan 'Binbir Gece' dizisindeki 'Şehrazat' karakteri ile büyük bir çıkış yakalayan Bergüzar Korel, geçtiğimiz hayranlarını üzecek bir karara imza atmıştı. Son olarak 'Vatanım Sensin' dizisiyle izleyici karşısına çıkan güzel oyuncu, dizi sektörünü bırakıp sadece tiyatro ile ilgileneceğini açıklamıştı.
Dizi setlerinin kendisini çok yorduğunu dile getiren Korel, "Tiyatroya dönmek harika bir şey. Tek kişilik bir oyunda sahne alacağım. Bu şekilde hayatımdan çok memnunum. Aileme, arkadaşlarıma zaman ayırabiliyorum" şeklinde konuşmuştu.